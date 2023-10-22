​Юран – о судействе: «Если «Спартак» – им можно, а нам нельзя»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран эмоционально высказался о судействе после гостевого поражения от «Спартака» со счётом 0:2 в двенадцатом туре чемпионата России.

«Мозес, *** [блин], бьёт локтем, в лицо попадает. Стоит боковой судья, резервный, на ВАР… ***[блин], господа, давайте не будем разделять, ***** [блин]: если «Спартак» – им можно, а нам нельзя. В результате получается вторая жёлтая у Гоцука. Эти двойные стандарты достали уже», - слова Юрана приводит телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на телеканал «Матч Премьер».

Юран добавил, что если обратиться в ЭСК, то комиссия придумает, что удар Мозеса был несильным. При этом тренер «Пари НН» считает нарушение правил очевидным.

Следующий матч чемпионата России «Пари НН» проведёт 29 октября – против «Сочи» на своём поле.