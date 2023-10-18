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Бушманов — о Джикии: «Не очень хорошо, когда капитан сидит на скамейке»

18 Октября 2023 • 16:10 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился комментарием о защитнике «красно-белых» Георгии Джикии, который потерял место в основном составе.

«Сейчас Джикия явно не в лучшей форме, наверное, Абаскаль и не ставит его в основу «Спартака. Но это не очень хорошо, когда капитан сидит на скамейке запасных», — приводит слова Бушманова портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 29-летний Джикия принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

22 октября «Спартак» примет «Пари НН» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги. Начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Бушманов Георгий Джикия
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СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
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