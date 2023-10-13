Мостовой назвал тренеров, которые способны сменить Абаскаля в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой предположил, кто может сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «красно-белых».

«Кто может его заменить? Кого угодно можно поставить. Аленичев, Тихонов, Черчесов, Колыванов, Каррера могут заменить Абаскаля. Ещё десять человек могу назвать. Хуже с ними не будет! Такой состав «Спартака» должен быть в тройке», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

При этом эксперт признался, что не верит в увольнение Абаскаля, поскольку таких специалистов любят.

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом прошлого года. После 11 туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» расположились на шестом месте в турнирной таблице, набрав 17 очков.