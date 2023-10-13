Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой назвал тренеров, которые способны сменить Абаскаля в «Спартаке»

13 Октября 2023 • 11:15 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой предположил, кто может сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «красно-белых».

«Кто может его заменить? Кого угодно можно поставить. Аленичев, Тихонов, Черчесов, Колыванов, Каррера могут заменить Абаскаля. Ещё десять человек могу назвать. Хуже с ними не будет! Такой состав «Спартака» должен быть в тройке», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

При этом эксперт признался, что не верит в увольнение Абаскаля, поскольку таких специалистов любят.

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом прошлого года. После 11 туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» расположились на шестом месте в турнирной таблице, набрав 17 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Андрей Тихонов Дмитрий Аленичев Игорь Колыванов Станислав Черчесов Массимо Каррера Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
12:10 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Надо создать свою футбольную ассоциацию со странами БРИКС» эксклюзив
11:55 · Россия. Премьер-лига
Карпов: «Такой большой клуб, как «Уфа», должен играть в РПЛ»
11:48 · Россия. Премьер-лига
Украинский футболист «Шахтёра» сбежал в Россию
11:36 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» отреагировал на признание Мансильи игроком месяца в РПЛ
11:23 · Россия. Премьер-лига
Назван лучший игрок РПЛ в сентябре
11:17 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Ахмата»: «Уверен, команда будет выше десятого места»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал тренеров, которые способны сменить Абаскаля в «Спартаке»
10:24 · Россия. Премьер-лига
Президент «Ростова» высказался о выгорании Карпина
10:00 · Россия. Премьер-лига
Карпов: «Если буду нужен, всегда готов вернуться в ЦСКА»
09:19 · Россия. Премьер-лига
Представитель Макарова: «У Дениса есть желание работать на пределе возможностей и помогать «Динамо»
08:27 · Россия. Премьер-лига
Алексей Миранчук - фанатам «Локомотива»: «Может быть, ещё увидимся»
12 Октября
22:27 · Россия. Премьер-лига
​Бышовец назвал секреты успехов «Краснодара»
20:34 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал тренера-открытие сезона РПЛ
20:14 · Россия. Премьер-лига
Жером Боатенг отклонил предложение из России слухи
20:10 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра стал лучшим игроком «Зенита» в сентябре
Все новости
Рекомендуем