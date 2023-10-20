​Мостовой: «У Абаскаля нет авторитета»

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой высказался по поводу отстранения Александра Соболева от тренировок «Спартака». Футболист, как известно, уже вернулся к работе.

Мостовой сказал, что ему сложно давать комментарий, поскольку он не имеет полной информации об этой ситуации. При этом экс-игрок «Сельты» отметил, что в раздевалке команды не всё бывает идеально. По словам Мостового, тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю не хватает авторитета.

«Поймите, Абаскаль не играл в футбол, он не знает, что такое раздевалка, он её видел только по телевизору. У него нет авторитета», - сказал Мостовой.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт 22 октября – против «Пари НН».