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​Мостовой: «У Абаскаля нет авторитета»

20 Октября 2023 • 18:44 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
1 1.68 X 3.80 2 5.60
22.10 14:00

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой высказался по поводу отстранения Александра Соболева от тренировок «Спартака». Футболист, как известно, уже вернулся к работе.

Мостовой сказал, что ему сложно давать комментарий, поскольку он не имеет полной информации об этой ситуации. При этом экс-игрок «Сельты» отметил, что в раздевалке команды не всё бывает идеально.  По словам Мостового, тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю не хватает авторитета.

«Поймите, Абаскаль не играл в футбол, он не знает, что такое раздевалка, он её видел только по телевизору. У него нет авторитета», - сказал Мостовой.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт 22 октября – против «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Александр Соболев Гильермо Абаскаль
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