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Кечинов — о Соболеве: «Все лидеры с характером — это нормальные вещи»

18 Октября 2023 • 15:16 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на информацию о том, что нападающий «Спартака» Александр Соболев был отстранён от тренировок с командой.

Ранее сообщалось, что у российского футболиста возник конфликт с испанским наставником команды Гильермо Абаскалем. По мнению Кечинова, тренер должен уметь находить общий язык с такими игроками, как Соболев.

«Соболев по характеру лидер. Если что-то не так, он будет это показывать. Но это нормальные вещи — все лидеры с характером. Тренер должен уметь находить с такими футболистами общий язык», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Соболев провёл за «Спартак» 10 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Александр Соболев Гильермо Абаскаль
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