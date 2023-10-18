Кечинов — о Соболеве: «Все лидеры с характером — это нормальные вещи»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на информацию о том, что нападающий «Спартака» Александр Соболев был отстранён от тренировок с командой.

Ранее сообщалось, что у российского футболиста возник конфликт с испанским наставником команды Гильермо Абаскалем. По мнению Кечинова, тренер должен уметь находить общий язык с такими игроками, как Соболев.

«Соболев по характеру лидер. Если что-то не так, он будет это показывать. Но это нормальные вещи — все лидеры с характером. Тренер должен уметь находить с такими футболистами общий язык», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Соболев провёл за «Спартак» 10 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.