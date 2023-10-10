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Радченко: «К Абаскалю очень много вопросов, а главный вопрос — это результат, которого нет»

10 Октября 2023 • 16:47 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко ответил на вопрос о возможном увольнении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Есть отдельные решения Абаскаля в некоторых матчах и после них, объяснения которым мы так и не услышали. Так что вопросов к нему очень много, а главный вопрос — это результат, которого нет», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что решение об увольнении должно принимать руководство, отметив, что последние результаты и турнирное положение «Спартака» говорят сами за себя.

После 11 туров «красно-белые» располагаются на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 17 зачетных баллов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Радченко Гильермо Абаскаль
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