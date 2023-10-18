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Шалимов: Соболев может забивать по 20 голов за сезон

18 Октября 2023 • 18:42 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о форварде московского «Спартака» Александре Соболеве.

«Это хороший форвард, он может в сезон забивать по 20 голов, но манера игры в последнее время изменилась. Он много уходит в глубину, в края поля, ведет борьбу. Но Александр — форвард, его задача — голы, а не борьба в глубине поля», — заявил Шалимов порталу «РБ Спорт».

В текущем сезоне Соболев принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет три голевые передачи.

Ранее стало известно, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил Соболева. По данным СМИ, футболист уже не в первый раз пропустил завтрак команды. Кроме того, сообщалось, что у нападающего конфликт с испанским специалистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Шалимов Александр Соболев
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