Шалимов: Соболев может забивать по 20 голов за сезон

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о форварде московского «Спартака» Александре Соболеве.

«Это хороший форвард, он может в сезон забивать по 20 голов, но манера игры в последнее время изменилась. Он много уходит в глубину, в края поля, ведет борьбу. Но Александр — форвард, его задача — голы, а не борьба в глубине поля», — заявил Шалимов порталу «РБ Спорт».

В текущем сезоне Соболев принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет три голевые передачи.

Ранее стало известно, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил Соболева. По данным СМИ, футболист уже не в первый раз пропустил завтрак команды. Кроме того, сообщалось, что у нападающего конфликт с испанским специалистом.