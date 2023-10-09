Белоголовцев: «Не думаю, что «Спартак» будет бороться за чемпионство, даже если Абаскаля уволят»

Известный актёр и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился мнением о перспективах «красно-белых» в нынешнем сезоне.

По мнению Белоголовцева, даже в случае отставки главного тренера команды Гильермо Абаскаля «Спартак» будет не в силах бороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Не думаю, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в этом году. Даже если Абаскаль будет уволен, то новому тренеру всё равно потребуется время, чтобы перестроить команду. Если этот состав удастся сохранить, приобрести молодых, то в следующем году «красно-белые», возможно, смогут на что-то замахнуться», — приводит слова Белоголовцева Metaratings.

В 11 турах РПЛ «Спартак» набрал 17 очков и сейчас делит пятую строчку турнирной таблицы с «Пари НН», ЦСКА и «Динамо». От первого «Краснодара» «красно-белые» отстают на 10 баллов.