Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Спартаке» ответили на вопрос о травмированных

17 Октября 2023 • 17:26 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу, ответил на вопрос о состоянии травмированных игроков команды, например, Даниила Хлусевича и Александра Селихова.

«Все недавно травмированные футболисты успешно проходят восстановление. Динамика положительная. Решение о том, когда именно они сыграют, тренерский штаб примет ближе к матчу», - ответ Зеленова приводит Metaratings.

После одиннадцати туров «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» «красно-белые» отстают на десять зачётных баллов.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт 22 октября – против «Пари НН» на своём поле.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Селихов Дмитрий Зеленов Даниил Хлусевич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Октября
18:30 · Россия. Премьер-лига
​Шупляков: «Это фантастика, почему Дзюба не играет за такую сборную России»
17:38 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» оценили состояние травмированного Нобоа
17:26 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» ответили на вопрос о травмированных
17:21 · Россия. Премьер-лига
Агент оценил возможный уход Джорджевича из «Сочи»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Гершкович адресовал Джикии пожелание после матча с Кенией
15:52 · Россия. Премьер-лига
Кержаков: «Претензий к Галактионову я не имею»
15:40 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» заявили, что намерены бороться за еврокубки
15:17 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Карпин — отличный тренер, принимать кадровые решения в сборной России сейчас бессмысленно»
14:52 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Урала» Иванов оценил дебют Помазуна в сборной России
14:45 · Россия. Премьер-лига
Кержаков: «Газпром» не имел отношения к моему назначению в «Пари НН»
14:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Гюнтера сообщил, что защитник «Вероны» хочет перейти в клуб РПЛ
14:34 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Крыльев Советов» Осинькин — о выступлениях молодёжной сборной России в Бразилии: «Пугает перелёт»
14:27 · Кубок России
​«СКА-Хабаровск» идёт дальше в Кубке России после победы над «Амкаром»
14:20 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали, когда сборники вернутся в клуб
14:11 · Россия. Премьер-лига
Кержаков: Сейчас понимаю, что не стоило выпускать книгу в 20 лет
Все новости
Рекомендуем