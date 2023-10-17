​В «Спартаке» ответили на вопрос о травмированных

Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу, ответил на вопрос о состоянии травмированных игроков команды, например, Даниила Хлусевича и Александра Селихова.

«Все недавно травмированные футболисты успешно проходят восстановление. Динамика положительная. Решение о том, когда именно они сыграют, тренерский штаб примет ближе к матчу», - ответ Зеленова приводит Metaratings.

После одиннадцати туров «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» «красно-белые» отстают на десять зачётных баллов.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт 22 октября – против «Пари НН» на своём поле.