Гатагов предположил, когда Черчесов может возглавить «Спартак»

Экс-игрок «Спартака» Сослан Гатагов поделился мнением о возможной тренерской перестановке в стане «красно-белых».

«Я бы поставил на то, что потенциально Черчесов может быть в «Спартаке» после зимы, может быть, к зимнему сбору при неудачном результате Абаскаля за этот отрезок. Он для Гильермо может быть определяющим», — цитирует Гатагова Legalbet.

Испанский специалист возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. На данный момент «красно-белые» располагаются на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.

Добавим, что «Спартак» не может выиграть на протяжении трех матчей подряд.