Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гатагов предположил, когда Черчесов может возглавить «Спартак»

10 Октября 2023 • 17:47 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Экс-игрок «Спартака» Сослан Гатагов поделился мнением о возможной тренерской перестановке в стане «красно-белых».

«Я бы поставил на то, что потенциально Черчесов может быть в «Спартаке» после зимы, может быть, к зимнему сбору при неудачном результате Абаскаля за этот отрезок. Он для Гильермо может быть определяющим», — цитирует Гатагова Legalbet.

Испанский специалист возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. На данный момент «красно-белые» располагаются на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.

Добавим, что «Спартак» не может выиграть на протяжении трех матчей подряд.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Станислав Черчесов Сослан Гатагов Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Октября
18:00 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв: «Ещё рано говорить о «Краснодаре» как о претенденте на титул»
17:59 · Россия. Премьер-лига
Самошников — самый быстрый игрок 11-го тура РПЛ
17:50 · Россия. Премьер-лига
Гафин отреагировал на совет Титова Тюкавину
17:47 · Россия. Премьер-лига
Гатагов предположил, когда Черчесов может возглавить «Спартак»
17:43 · Россия. Премьер-лига
​Наумов назвал УЕФА «амебой» 1
17:36 · Россия. Премьер-лига
Первак: В «Спартаке» бардак, зачем Ивичу дёргаться туда?
17:20 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» продлил контракт с Мостовым по схеме «3+1» официально
17:00 · Россия. Премьер-лига
Мозес отреагировал на решение Азара завершить профессиональную карьеру
16:58 · Россия. Премьер-лига
Ротенберг: «Позор решению УЕФА!» 1
16:55 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Спартак» отскочил в дерби с ЦСКА
16:47 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «К Абаскалю очень много вопросов, а главный вопрос — это результат, которого нет»
16:26 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» расторг контракты с Уридией и Ширяевым слухи
16:12 · Россия. Премьер-лига
​Соболев снялся в ролике с дельфинами видео
16:08 · Россия. Премьер-лига
​«Дно – стихия УЕФА»: Валуев отреагировал на отмену допуска юношеских сборных России 3
15:56 · Россия. Премьер-лига
​Уткин прокомментировал решение УЕФА отменить допуск юношеских сборных России 2
Все новости
Рекомендуем