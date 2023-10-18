Сенников: «Соболев импульсивный футболист, а зачем нам амёбные?»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением об отстранении нападающего Александра Соболева от тренировок со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль отстранил своего подопечного по дисциплинарным причинам. По мнению Сенникова, в эмоциональности Соболева нет ничего плохого.

«Может, у Соболева с Абаскалем конфликт. Да, Соболев такой импульсивный футболист, а зачем нам амёбные? Пусть будет таким, какой есть сейчас», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Соболев провёл за «Спартак» 10 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.