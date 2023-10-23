Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН» (2:0) в 12-м туре РПЛ.

«Спартак», скорее всего, заслужил эту победу, потому что был просто лучше. Здесь вопрос о робости Нижнего Новгорода.

«Пари НН» приехал играть на ничью? Думаю, вряд ли какая-то команда приезжает играть вничью, если это не игра против условного гранда. Нет, я так не думаю. Просто робость футболистов «Пари НН» заставила играть футболистов «Спартака» агрессивнее, особенно в первом тайме. Хозяева забили в конце первого тайма, но и до гола владели преимущество. С выходом Зе Турбо можно было подумать сравнять, но пропустили на последних минутах.

У «Спартака» есть выбор футболистов. В матче с «Пари НН» вышли пять игроков, которые не играли до этого: на поле мы увидели Пруцева, Зиньковского, Игнатова, Литвинова, Мойзеса. Есть выбор, чем «Спартак» и отличается от других команд. Если бы «Пари НН» был немного агрессивнее или понахальнее, думаю, что составили бы конкуренцию в матче. Мы видели, что после 70-й минуты команда побежала и начали появляться опасные моменты», — сказал Мостовой.