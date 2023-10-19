Колосков: «Соболеву вся шумиха в СМИ должна придать дополнительной мотивации»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил состояние форварда «Спартака» Александра Соболева после конфликта с Гильермо Абаскалем.

«У Абаскаля было достаточно времени, чтобы наладить игру, перестроить какие-то моменты. А Соболеву вся шумиха в СМИ должна придать дополнительной мотивации, пусть выходит и забивает», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт». Также эксперт отметил, что предстоящий матч против «Пари НН» покажет моральное состояние нынешнего состава «красно-белых».

Напомним, что «Спартак» встретится с «Пари НН» в 12-м туре Российской премьер-лиги в воскресенье, 22 октября. Подопечные Гильермо Абаскаля находятся на шестом месте в турнирной таблице чемпионата.