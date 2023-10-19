Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «Соболеву вся шумиха в СМИ должна придать дополнительной мотивации»

19 Октября 2023 • 18:23 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил состояние форварда «Спартака» Александра Соболева после конфликта с Гильермо Абаскалем.

«У Абаскаля было достаточно времени, чтобы наладить игру, перестроить какие-то моменты. А Соболеву вся шумиха в СМИ должна придать дополнительной мотивации, пусть выходит и забивает», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт». Также эксперт отметил, что предстоящий матч против «Пари НН» покажет моральное состояние нынешнего состава «красно-белых».

Напомним, что «Спартак» встретится с «Пари НН» в 12-м туре Российской премьер-лиги в воскресенье, 22 октября. Подопечные Гильермо Абаскаля находятся на шестом месте в турнирной таблице чемпионата.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Вячеслав Колосков Александр Соболев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Октября
18:39 · Россия. Премьер-лига
Ярошик: Я слежу за РПЛ и хотел бы вернуться в Россию
18:31 · Россия. Премьер-лига
Белоголовцев не согласен, что Промес плохо стартовал в этом сезоне
18:29 · Кубок России
«Акрон» разгромил «Шинник» в кубковом матче
18:23 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Соболеву вся шумиха в СМИ должна придать дополнительной мотивации»
18:22 · Россия. Премьер-лига
Президент «Ростова»: Уровень РПЛ падает, сказывается отсутствие еврокубков
18:13 · Россия. Премьер-лига
Аратюнянц оценил игру Песьякова в нынешнем сезоне
18:00 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Ростова» прокомментировал разговоры о помощи судей
17:52 · Россия. Премьер-лига
​Агент предположил, что Арбузов не тренируется с основой ЦСКА из-за обиды Федотова
17:48 · Россия. Премьер-лига
В РФС сообщили, что Карпин покинет «Ростов», когда сборную России допустят до турниров
17:44 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Ростова» назвал условия ухода Карпина
17:38 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Ростова» высказался насчёт слухов о переходе Карпина в «Спартак»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Паршивлюк пропустит дерби слухи
17:31 · Россия. Премьер-лига
Горшков: Кержакову нужен сезон или два, чтобы работать в топ-клубе РПЛ
17:28 · Россия. Премьер-лига
​Карпин сказал: «Дай мне Хави и Иньесту – и будем играть, как «Барселона» – Арутюнянц
17:25 · Россия. Премьер-лига
Президент «Ростова» признался, что недоволен результатами команды в РПЛ
Все новости
Рекомендуем