Известный испанский агент Антонио Мендоза в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном назначении наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Севильи».

«Некоторые в Испании говорили о Гильермо Абаскале, когда речь заходила о новом главном тренере «Севильи», но в основном это писали болельщики. Насколько я знаю, Абаскаль на данный момент всерьёз не рассматривался на эту должность. Уже понятно, что новым главным тренером «Севильи» будет Диего Алонсо, который недавно тренировал сборную Уругвая», — сказал Мендоза.

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. После 11 туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков.