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Испанский агент: «На данный момент Абаскаль не рассматривается на должность главного тренера «Севильи» эксклюзив

10 Октября 2023 • 15:06 Комментировать
Спартак Москва
...
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22.10 14:00

Известный испанский агент Антонио Мендоза в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном назначении наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Севильи».  

«Некоторые в Испании говорили о Гильермо Абаскале, когда речь заходила о новом главном тренере «Севильи», но в основном это писали болельщики. Насколько я знаю, Абаскаль на данный момент всерьёз не рассматривался на эту должность. Уже понятно, что новым главным тренером «Севильи» будет Диего Алонсо, который недавно тренировал сборную Уругвая», — сказал Мендоза.

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. После 11 туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Севилья Гильермо Абаскаль Антонио Мендоза
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