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Абаскаль: «История с Соболевым - эта тема для невежд»

22 Октября 2023 • 13:56 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Пари НН
1 1.65 X 3.85 2 5.80
2-й тайм

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- История с отстранением Александра Соболева - главная тема, касающаяся «Спартака» последнее время. Сегодня он в заявке. Значит ли это, что конфликт улажен?

- Эта тема для невежд. Для тех, кто не знает, если вы не знаете информацию, и кто-то пытается ее распространять, делать какие-то домыслы, всё на самом деле не так. Есть футбол, есть то, как футболисты играют на поле, есть уважение, всё.

- Матчи Кубка страны против «Пари НН», особенно домашний, какую пищу для размышления подарили, что можно вынести применительно к сегодняшней игре из того противостояния?

- Каждый матч особенный. То, что было до этого, было до этого. Сейчас отдельная игра. Уверен, что нам предстоит тяжелый матч, потому что в каждом матче соперник всегда выкладывается на полную практически, доходя до лимита. Я думаю, что этот матч будет сложнее, чем предыдущие.

- «Пари НН»  - вторая команда в сезоне по статистике игры в обороне. Она плотно действует против атакующих соперников, в прошлом туре обыграла «Крылья Советов». Как взламывать эту оборону? В чем сегодня может быть главный козырь «Спартака»?

- Вы правильно заметили. В чемпионате соперник пропускает очень мало, но в то же время в Кубке он пропускает много, имея практически тот же стартовый состав, тех же футболистов на поле. Поэтому здесь я бы таких выводов не делал. Еще раз повторю, это будет отдельный матч, в нем всё будет зависеть от того, как всё будет на поле. Мы постараемся сделать наилучшим образом, чтобы добиться лучшего результата.

- «Спартак» - единственная команда, которая в этом сезоне в чемпионате пока не забивала со стандартов, после штрафных и угловых. Пауза на игры сборных дала в этом смысле возможность кое-что отработать?

- Конечно, мы работали над этим, изучали этот момент. Вообще у нас в принципе за этот период было больше 90 стандартных положений. Естественно, нам было над чем поработать, над чем подумать. Практически в 60% стандартов мяч доходил до адресата, но одно дело, когда мяч доходит, другое - реализация, когда надо забить гол. Естественно, мы работали над этим, было над чем работать, мы провели эту работу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев Гильермо Абаскаль
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