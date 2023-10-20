Юран: «Объяснял игрокам, что без работы на сборах мы в чемпионате будем котятами»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран вспомнил, как мотивировал своих подопечных во время тренировочных сборов.

По словам специалиста, на сборах он уделил повышенное внимание физической подготовке своих игроков.

«Я уделял особое внимание физподготовке. Как футболист, я и сам в своё время не любил сборы, но объяснял игрокам, что без этого мы в чемпионате будем котятами. Парни отнеслись с пониманием», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

В 11 турах РПЛ «Пари НН» набрал 17 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. Свой ближайший матч нижегородцы проведут 22 октября против «Спартака». Начало — в 14:00 по московскому времени.