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Абаскаль — о своём отношении к «Спартаку»: «Любовь, только любовь» видео

19 Октября 2023 • 21:40 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
1 1.70 X 3.75 2 5.40
22.10 14:00

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль посетил тренировку регбийных команд «красно-белых». Об этом сообщает официальный телеграм-канал столичного клуба.

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео, на котором Абаскалю задали вопрос о его отношении к клубу, на что испанский тренер ответил: «Любовь, только любовь».

Напомним, 34-летний Абаскаль возглавляет «народную команду» с лета прошлого года. На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 17 зачетных баллов.

22 октября «Спартак» примет на своем поле «Пари НН» в матче 12-го тура РПЛ. Начало — в 14:00 по мск.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
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