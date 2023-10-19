Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль посетил тренировку регбийных команд «красно-белых». Об этом сообщает официальный телеграм-канал столичного клуба.

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео, на котором Абаскалю задали вопрос о его отношении к клубу, на что испанский тренер ответил: «Любовь, только любовь».

Напомним, 34-летний Абаскаль возглавляет «народную команду» с лета прошлого года. На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 17 зачетных баллов.

22 октября «Спартак» примет на своем поле «Пари НН» в матче 12-го тура РПЛ. Начало — в 14:00 по мск.