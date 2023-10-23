Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об игре форварда «Спартака» Александра Соболева в игре 12-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0).

«Во-первых, давайте скажем, что хорошо, что он вообще вышел. Я думаю, после конфликта могли вообще его там… Как говорят… А он же вышел. Появился и нормально сыграл, там многие не попали в игру. Скамейка у «Спартака» есть, Абаскаль может варьировать как угодно. Тем более дома играешь, болельщики гонят вперёд», — сказал Мостовой.

Соболев вышел на поле по ходу второго тайма и не отметился результативными действиями.