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Хавбек «Спартака» Литвинов тренируется в общей группе

15 Октября 2023 • 20:56 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов занимается в общей группе команды. Об этом сообщает Metaratings.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что «Спартак» попросил не вызывать Литвинова на октябрьские матчи из-за его болячек.

Стоит отметить, что футболист принял участие в минувшей игре «Спартака» против ЦСКА, сыграв 32 минуты.

В текущем сезоне Литвинов появился на поле в десяти встречах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

22 октября подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Пари НН» в рамках 12-го тура РПЛ, начало — в 14:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов
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СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
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