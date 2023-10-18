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Ледяхов — о ситуации с Соболевым: Я на стороне Абаскаля

18 Октября 2023 • 17:13 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о конфликте нападающего «красно-белых» Александра Соболева с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

По данным СМИ, одна из версий отстранения Соболева от основной команды — недовольство игрока своей ролью, а также ролью капитана Георгия Джикии, который является его близким другом.

«Вправе ли Соболев предъявлять претензии главному тренеру? Нет, ни один футболист не имеет права предъявлять претензии. Он должен выполнять все требования тренерского штаба. Я на стороне главного тренера», — заявил Ледяхов порталу «РБ Спорт».

Как считает эксперт, если футболист не выполняет требования, то у наставника есть все основания для отстранения игрока.

Следующий матч «Спартак» проведет 22 октября против «Пари НН». Старт поединка 12-го тура РПЛ запланирован на 14:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Ледяхов Александр Соболев Гильермо Абаскаль
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