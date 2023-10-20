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Юран назвал причину ухода Глушакова из «Пари НН»

20 Октября 2023 • 10:40 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
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22.10 14:00

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран назвал причину ухода полузащитника Дениса Глушакова из нижегородской команды.

Напомним, 36-летний футболист выступал за «Пари НН» во второй части прошлого сезона и покинул клуб летом нынешнего года.

Юран назвал Глушакова настоящим профессионалом, отметив при этом, что в своём возрасте он бы не смог получать много игровой практики.  

«У Глушакова было запредельное желание постоянно играть. Я прекрасно понимал, что с этим могут возникнуть проблемы. В результате мы нашли взаимопонимание и расстались», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

В составе «Пари НН» Глушаков провёл девять матчей, в которых отметился одним забитым голом. В настоящий момент полузащитник выступает за «Спартак» из Костромы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Денис Глушаков Пари НН
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