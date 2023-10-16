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Агент подтвердил, что Нзолу предлагали «Спартаку»

16 Октября 2023 • 16:26 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Агент Джованни Бранкини ответил на вопрос о том, предлагали ли услуги ангольского нападающего Мбала Нзолы московскому «Спартаку».

«Все верно, насколько я понимаю, мой французский коллега предлагал Мбала в «Спартак», — рассказал агент «РБ Спорту».

Ранее появилась информация, что «Специя» была готова отпустить футболиста за 10-12 миллионов евро, но «красно-белые» не заинтересовались 27-летним форвардом.

Минувшим летом Нзола перебрался в «Фиорентину». На счету ангольца 11 матчей в составе «фиалок», один забитый мяч и одна голевая передача.

Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Нзолы в 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фиорентина Джованни Бранкини Мбала Нзола трансферы футбола - лето 2023
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