Агент подтвердил, что Нзолу предлагали «Спартаку»

Агент Джованни Бранкини ответил на вопрос о том, предлагали ли услуги ангольского нападающего Мбала Нзолы московскому «Спартаку».

«Все верно, насколько я понимаю, мой французский коллега предлагал Мбала в «Спартак», — рассказал агент «РБ Спорту».

Ранее появилась информация, что «Специя» была готова отпустить футболиста за 10-12 миллионов евро, но «красно-белые» не заинтересовались 27-летним форвардом.

Минувшим летом Нзола перебрался в «Фиорентину». На счету ангольца 11 матчей в составе «фиалок», один забитый мяч и одна голевая передача.

Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Нзолы в 10 миллионов евро.