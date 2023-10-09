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Гендиректор «Пари НН»: «Юран пока не хочет в «Спартак»

09 Октября 2023 • 14:32 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что главный тренер нижегородской команды Сергей Юран не планирует уходить в «Спартак».

«Столько шума… но это хорошо, я думаю. Добавлю перца. Сергей Николаевич пока не хочет в «Спартак». Нам он самим нужен. Но с «Реалом» мы переговорим всё же», — написал гендиректор в своём телеграм-канале.

Ранее председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов рассказал, что сумма отступных, прописанная в контракте Юрана, составляет 200 миллионов рублей (примерно 1,9 миллиона евро). 

Напомним, Юран возглавил «Пари НН» в апреле нынешнего года. После 11 туров текущего розыгрыша чемпионата России нижегородцы занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Юран Пари НН Давид Мелик‑Гусейнов
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