Гендиректор «Пари НН»: «Юран пока не хочет в «Спартак»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что главный тренер нижегородской команды Сергей Юран не планирует уходить в «Спартак».

«Столько шума… но это хорошо, я думаю. Добавлю перца. Сергей Николаевич пока не хочет в «Спартак». Нам он самим нужен. Но с «Реалом» мы переговорим всё же», — написал гендиректор в своём телеграм-канале.

Ранее председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов рассказал, что сумма отступных, прописанная в контракте Юрана, составляет 200 миллионов рублей (примерно 1,9 миллиона евро).

Напомним, Юран возглавил «Пари НН» в апреле нынешнего года. После 11 туров текущего розыгрыша чемпионата России нижегородцы занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков.