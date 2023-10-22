​«Спартак» в 27 последних домашних играх РПЛ проигрывал только «Зениту»

«Спартак» в воскресенье обыграл «Пари НН» на своём поле со счётом 2:0. Команды пересекались в рамках 12-го тура чемпионата России.

Если брать 27 последних домашних матчей «Спартака» в РПЛ, то в них команда проигрывала только «Зениту» - два раза. В остальных 25 играх в рамках этой серии «красно-белые» добились 16 побед при 9 ничьих.

Если вынести за скобки «Зенит», то последней командой, которой удавалось обыграть «Спартак» на выезде в чемпионате, был «Краснодар». Случилось это довольно давно – ещё 13 марта 2022 года. Тогда «быки» победили на «Открытие Арене» со счётом 2:1.