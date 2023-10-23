Зиньковский — о матче с «Пари НН»: «Главное, что победили и сыграли на ноль»

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский высказался о своей игре в матче 12-го тура Российской премьер-лиги с «Пари «НН» (2:0).

«Кажется, я сыграл более-менее нормально. Конечно, хотелось бы что-то придумать голевое, — или гол, или пас, но не получилось. Главное, что победили и сыграли на ноль. Это было первостепенной задачей», — приводит слова Зиньковского портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один голевой пас.

В следующем туре «Спартак» встретится с воронежским «Факелом». Игра состоится 28 октября и начнется в 14:00 по мск.