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Кечинов считает, что «Спартак» не сможет обыграть «Пари НН»

19 Октября 2023 • 19:55 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался в преддверии матча 12-го тура чемпионата России между «красно-белыми» и «Пари НН».

«Пожалуй, в свете того, что «Спартак» играет дома, у него будет некоторое преимущество. Тем не менее, хозяев ждет очень тяжелый матч. Если делать какие-то прогнозы, то, на мой взгляд, будет ничья», — приводит слова Кечинова Rusfootball.

При этом эксперт считает, что мы увидим голы в этой встрече, ведь оба коллектива много забивают.

Игра «Спартак» - «Пари НН» пройдет в воскресенье, 22 октября. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 14:00 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Пари НН
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СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
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