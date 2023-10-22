​Зеленов высказался о штрафе для «Спартака» за действие болбоя

В недавнем дерби между «Спартаком» и ЦСКА (ничья 2:2) мальчик, подающий мячи на «Открытие Арене», позволил себе слегка толкнуть корпусом игрока гостевой команды Милана Гайича. КДК РФС рассмотрел эпизод и оштрафовал «красно-белых» на 100 тысяч рублей. Комментарий на этот счёт дал Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу.

«Закон есть закон. Мы заплатим штраф», - сказал Зеленов журналистам.

В воскресенье «Спартак» на своём поле играет против «Пари НН» в 12-м туре чемпионата России. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.