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​Зеленов высказался о штрафе для «Спартака» за действие болбоя

22 Октября 2023 • 14:59 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Пари НН
1 1.65 X 3.85 2 5.80
2-й тайм

В недавнем дерби между «Спартаком» и ЦСКА (ничья 2:2) мальчик, подающий мячи на «Открытие Арене», позволил себе слегка толкнуть корпусом игрока гостевой команды Милана Гайича. КДК РФС рассмотрел эпизод и оштрафовал «красно-белых» на 100 тысяч рублей. Комментарий на этот счёт дал Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу.

«Закон есть закон. Мы заплатим штраф», - сказал Зеленов журналистам.

В воскресенье «Спартак» на своём поле играет против «Пари НН» в 12-м туре чемпионата России. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Кдк Рфс Дмитрий Зеленов Милан Гайич
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