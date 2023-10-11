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Жигулёв вспомнил первые слова Юрана в «Пари НН»

11 Октября 2023 • 20:29 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Полузащитник нижегородского «Пари НН» Илья Жигулёв вспомнил первые слова Сергея Юрана после того, как тренер возглавил «горожан» весной текущего года.

«Он сказал: «Я выполню задачу, 100%! Если кто‑то не хочет или кто‑то не верит — дверь там». Сразу уверенно зашел и сказал, что все будет четко. Очень мотивационный, психологический ход», - вспоминает Жигулёв для «Матч ТВ».

Напомним, что по итогам минувшего сезона «горожане» действительно остались в РПЛ – по сумме результатов двух стыковых матчей нижегородцы обыграли столичную «Родину» - 3:2.

В текущем сезоне РПЛ подопечные Юрана делят пятое место со «Спартаком» и «Динамо» - у всех троих клубов по 17 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Илья Жигулёв Пари НН
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