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«Спартаку» лучше продать Николсона» — Камоцци

19 Октября 2023 • 20:53 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
1 1.70 X 3.75 2 5.40
22.10 14:00

Итальянский агент Франко Камоцци высказался о будущем форварда «Клермона» Шамара Николсона, права на которого принадлежат «Спартаку».

«Думаю, что летом «Спартаку» лучше продать Николсона, а не возвращать его. Стоит поискать ему команду, потому что это очень средний нападающий», — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

По мнению агента, Николсон не играл бы в «Спартаке», несмотря на то, что в команде есть проблема с центральными нападающими.

В нынешнем сезоне Николсон принял участие в трех матчах чемпионата Франции и записал на свой счет один ассист.

Контракт форварда со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Клермон Франко Камоцци Шамар Николсон
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