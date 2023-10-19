«Спартаку» лучше продать Николсона» — Камоцци

Итальянский агент Франко Камоцци высказался о будущем форварда «Клермона» Шамара Николсона, права на которого принадлежат «Спартаку».

«Думаю, что летом «Спартаку» лучше продать Николсона, а не возвращать его. Стоит поискать ему команду, потому что это очень средний нападающий», — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

По мнению агента, Николсон не играл бы в «Спартаке», несмотря на то, что в команде есть проблема с центральными нападающими.

В нынешнем сезоне Николсон принял участие в трех матчах чемпионата Франции и записал на свой счет один ассист.

Контракт форварда со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 млн евро.