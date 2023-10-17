Кержаков: «Газпром» не имел отношения к моему назначению в «Пари НН»

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков отреагировал на слухи, согласно которым его назначению в клуб поспособствовал «Газпром».

«Я говорил, что «Газпром» не имел отношения к назначению в «Пари НН». Слухи? Какие у меня отношения с «Газпромом»? Пока я играл в «Зените», они были, потому что он был спонсором. А дальше – все», — заявил Кержаков «Спорт-Экспрессу».

Напомним, Кержаков провел в нижегородском клубе один сезон (2021/2022). После этого специалист возглавлял кипрскую «Кармиотиссу», а сейчас является наставником «Спартака» из Суботицы.

После десяти туров «Спартак» занимает седьмое место в чемпионате Сербии.