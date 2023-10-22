​Известный музыкант считает, что «Спартак» должен быть на первом месте в турнирной таблице РПЛ

Известный музыкант и признанный поклонник московского «Спартака» Юрий Лоза раздосадован тем, что клуб не занимает приличествующее клубу первое место в турнирной таблице. Так Лоза прокомментировал успех «Спартака» в двенадцатом туре российского чемпионата - подопечные испанского специалиста Гильермо Абаскаля обыграли в домашних стенах «Пари НН».

- Красно-белые должны были когда-то победить. Молодцы! Правильно все делают. У команды хороший состав. Я считаю, что «Спартак» обязан быть наверху турнирной таблицы, потому что по подбору игроков команда очень приличная в нашем чемпионате - цитирует слова Лозы Betonmobile.ru.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Факелом».