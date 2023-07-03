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«Манчестер Сити» интересуется Родриго Рикельме слухи

03 Июля 2023 • 17:21 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Руководство «Манчестер Сити» изучает возможность подписания нападающего мадридского «Атлетико» Родриго Рикельме.

По информации издания Relevo, «горожане» подготовили предложение в размере 15 миллионов евро. Контракт вингера «матрасников» рассчитан до 2028 года с прописанной суммой отступных в размере 60 миллионов евро. Сообщается, что сам футболист предпочитает остаться в «Атлетико» или перейти в другой клуб на постоянной основе, исключив возможность очередной аренды.

Прошедший сезон Родриго Рикельме провёл в «Жироне», в составе которой забил четыре гола при четырёх ассистах в 34 матчах Ла Лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего игрока в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Сити трансферы футбола - лето 2023 Родриго Рикельме
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