Руководство «Манчестер Сити» изучает возможность подписания нападающего мадридского «Атлетико» Родриго Рикельме.

По информации издания Relevo, «горожане» подготовили предложение в размере 15 миллионов евро. Контракт вингера «матрасников» рассчитан до 2028 года с прописанной суммой отступных в размере 60 миллионов евро. Сообщается, что сам футболист предпочитает остаться в «Атлетико» или перейти в другой клуб на постоянной основе, исключив возможность очередной аренды.

Прошедший сезон Родриго Рикельме провёл в «Жироне», в составе которой забил четыре гола при четырёх ассистах в 34 матчах Ла Лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего игрока в 12 миллионов евро.