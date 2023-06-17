«Арсенал» продолжает попытки подписать нападающего «Челси» Кая Хаверца.

Как стало известно из недавних сообщений английских СМИ, первое трансферное предложение «канониров» по Хаверцу было отклонено, при этом сам игрок хотел бы перебраться в команду Микеля Артеты. Как информирует Pys, «Арсенал» готов предложить 24-летнему немецкому футболисту примерно ту же зарплату, что ему сейчас платит «Челси», – около 290 тысяч евро в неделю.

На счету Кая Хаверца девять забитых мячей и одна голевая передача в 47 матчах за «Челси» во всех турнирах завершившейся кампании. Контракт форварда действует до 2025 года.