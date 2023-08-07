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Артета: «Обыграть лучшую команду мира на «Уэмбли» – это прекрасно»

07 Августа 2023 • 02:09 Комментировать
Манчестер Сити
1:1
Арсенал
окончен после пенальти

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями после победы в Суперкубке Англии.

Лондонцы ушли от поражения в поединке с «Манчестер Сити» на 101-й минуте благодаря голу Леандро Троссара, установившего на табло счёт 1:1. В серии послематчевых пенальти «канониры» реализовали четыре удара, а «горожане» – только один.

«Обыграть лучшую команду мира на «Уэмбли» и завоевать трофей – это замечательно. У нас было несколько отличных моментов ещё в первом тайме, и мы знали, что может произойти, если не реализовывать свои шансы.

Сегодня игроки продемонстрировали стойкость и решимость. Думаю, мы заслужили эту победу», – приводит официальный сайт «Арсенала» слова Артеты.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Микель Артета
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