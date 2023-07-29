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Гвардиола высказался о замене Мареза

29 Июля 2023 • 14:06 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о потенциальной замене Рияду Марезу, ушедшему в аравийский «Аль-Ахли».

«Послушайте, каждый игрок - это игрок, это номер в составе, трансферный рынок открыт до конца августа. Мы не ищем замену Рияду в плане мастерства, потому что все игроки разные. Посмотрим, что будет с арендованными игроками, и кто останется здесь. Многое может случится», – приводит слова испанского наставника издание Manchester Evening News.

Напомним, что Рияд Марез выступал за «горожан» с 2018 по 2023 год. На его счету золото Лиги чемпионов и четыре победы в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Рияд Марез
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