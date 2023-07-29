Гвардиола высказался о замене Мареза

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о потенциальной замене Рияду Марезу, ушедшему в аравийский «Аль-Ахли».

«Послушайте, каждый игрок - это игрок, это номер в составе, трансферный рынок открыт до конца августа. Мы не ищем замену Рияду в плане мастерства, потому что все игроки разные. Посмотрим, что будет с арендованными игроками, и кто останется здесь. Многое может случится», – приводит слова испанского наставника издание Manchester Evening News.

Напомним, что Рияд Марез выступал за «горожан» с 2018 по 2023 год. На его счету золото Лиги чемпионов и четыре победы в Английской премьер-лиге.