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«Арсенал» признан самым дорогим футбольным клубом мира после покупки Райса

17 Июля 2023 • 19:37 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Лондонский «Арсенал» признан порталом Transfermarkt самым дорогим клубом мирового футбола. «Канониры» сместили с первой строчки «Манчестер Сити» после того, как их состав официально пополнил дорогостоящий опорник Деклан Райс. Теперь состав клуба оценивается в 1,21 млрд евро.

Совсем на чуть-чуть отстали «горожане» - 1,19 млрд евро. Третье место – у «ПСЖ» - 1,03 млрд.

Четвёртое – у мадридского «Реала» - 991 млн евро. Замыкает первую пятёрку мюнхенская «Бавария» с составом в 895 млн.

Ранее наставник «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу новых возможных усилений своей команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Арсенал Лондон ПСЖ Деклан Райс
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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