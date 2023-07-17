«Арсенал» признан самым дорогим футбольным клубом мира после покупки Райса

Лондонский «Арсенал» признан порталом Transfermarkt самым дорогим клубом мирового футбола. «Канониры» сместили с первой строчки «Манчестер Сити» после того, как их состав официально пополнил дорогостоящий опорник Деклан Райс. Теперь состав клуба оценивается в 1,21 млрд евро.

Совсем на чуть-чуть отстали «горожане» - 1,19 млрд евро. Третье место – у «ПСЖ» - 1,03 млрд.

Четвёртое – у мадридского «Реала» - 991 млн евро. Замыкает первую пятёрку мюнхенская «Бавария» с составом в 895 млн.

Ранее наставник «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу новых возможных усилений своей команды.