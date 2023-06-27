«Манчестер Сити» сохраняет оптимизм в сделке по приобретению полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

Согласно недавним сообщениям, «молотобойцы» отклонили предложение «горожан» на сумму в 105 млн евро. Несмотря на это, как информирует City Zone, действующие победители Премьер-лиги и Лиги чемпионов по-прежнему уверены в своих силах. Руководство «Сити» считает, что борьба за 24-летнего хавбека с «Арсеналом» будет выиграна, а сам футболист готов отказать «канонирам» ради перехода в стан манчестерского гранда.

Деклан Райс провёл 245 матчей за «Вест Хэм», отметившись 15 голами и 13 ассистами. Его нынешний контракт истекает через год.