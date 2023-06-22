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Артета видит Райса будущим капитаном «Арсенала»

22 Июня 2023 • 22:29 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 19:00

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что полузащитник Деклан Райс станет лидером команды.

Именно «канониры» на сегодняшний день лидируют в борьбе за 24-летнего футболиста. Сам Райс хотел бы выступать за «Арсенал», несмотря на интерес других английских грандов. Как отмечает Mail Sport, рулевой команды Микель Артета видит хавбека будущим капитаном. Игрок, разумеется, не получит капитанскую повязку сразу после перехода, но, как ожидается, сходу станет одним из лидеров в раздевалке.

Стоимость Деклана Райса оценивается экспертами Transfermarkt в 90 млн евро. Полузащитник отыграл за «молотобойцев» 245 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Микель Артета Деклан Райс
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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