Фоден рассказал, чего не хватает в его карьере

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден ответил на вопрос о своих целях на будущее.

К 23-м годам англичанин успел завоевать множество трофеев в составе «горожан», включая пять титулов Премьер-лиги и недавний триумф в Лиге чемпионов.

«Чего я хотел бы добиться? Трудно сказать, но, конечно, было бы здорово выиграть что-нибудь со сборной Англии.

Прошедший сезон сложился отлично, но о нём пора забыть. Нам предстоит вновь сосредоточиться на том, чтобы завоевать все трофеи», – приводит MailSport слова Фодена, записавшего на свой счёт 60 забитых мячей и 41 ассист в 217 матчах за «Манчестер Сити» с момента дебюта.