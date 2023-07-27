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Фоден рассказал, чего не хватает в его карьере

27 Июля 2023 • 21:15 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден ответил на вопрос о своих целях на будущее.

К 23-м годам англичанин успел завоевать множество трофеев в составе «горожан», включая пять титулов Премьер-лиги и недавний триумф в Лиге чемпионов.

«Чего я хотел бы добиться? Трудно сказать, но, конечно, было бы здорово выиграть что-нибудь со сборной Англии.

Прошедший сезон сложился отлично, но о нём пора забыть. Нам предстоит вновь сосредоточиться на том, чтобы завоевать все трофеи», – приводит MailSport слова Фодена, записавшего на свой счёт 60 забитых мячей и 41 ассист в 217 матчах за «Манчестер Сити» с момента дебюта.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Англии Фил Фоден
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