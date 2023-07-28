«Манчестер Сити» не продаст Бернарду Силву

«Манчестер Сити» не отпустит полузащитника Бернарду Силву в другой клуб.

Португалец интересен «Пари Сен-Жермен», «Барселоне» и представителям чемпионата Саудовской Аравии. Судя по всему, желающим приобрести 28-летнего футболиста придётся подождать как минимум до следующего года, поскольку, как информирует Рамон Салмурри, в настоящий момент «Манчестер Сити» совершенно не заинтересован в продаже своей звезды. Переход хавбека куда-либо крайне маловероятен.

Трансферная стоимость Бернарду Силвы оценивается порталом Transfermarkt в 80 млн евро. По слухам, сам игрок хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне».