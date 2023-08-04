​Лильо вернулся в штаб Гвардиолы

Испанский тренер Хуан Мануэль Лильо вернулся в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Об этом рассказывает пресс-служба английского топ-клуба.

Лильо ранее работал в тренерском штабе «горожан» в 2020-2022 годах. Затем испанец покинул английский клуб, чтобы возглавить «Аль-Садд». Теперь специалист возвращается на «Этихад Стэдиум».

Первый официальный матч сезона 2023/2024 «Манчестер Сити» проведёт в воскресенье, 6 августа. Команда Хосепа Гвардиолы будет играть против «Арсенала» в Суперкубке Англии.

Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» оформил требл.