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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» интересуется Канселу

03 Июля 2023 • 15:14 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу привлёк внимание другого топ-клуба Английской премьер-лиги.

По информации издания Kicker, португальский футболист является самым приоритетным вариантом в трансферном списке «Арсенала». Сообщается, что Канселу считается идеальным решением для руководства «канониров». В качестве альтернативы лондонцы рассматривают Бенджамина Хенрикса из «РБ Лейпцига» и Сашу Боэ из «Галатасарая». 

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Жоау Канселу провёл в мюнхенской «Баварии», однако «рекордмайстер» отказался от выкупа футболиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего защитника в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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