«Арсенал» интересуется Канселу

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу привлёк внимание другого топ-клуба Английской премьер-лиги.

По информации издания Kicker, португальский футболист является самым приоритетным вариантом в трансферном списке «Арсенала». Сообщается, что Канселу считается идеальным решением для руководства «канониров». В качестве альтернативы лондонцы рассматривают Бенджамина Хенрикса из «РБ Лейпцига» и Сашу Боэ из «Галатасарая».

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Жоау Канселу провёл в мюнхенской «Баварии», однако «рекордмайстер» отказался от выкупа футболиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего защитника в 50 миллионов евро.