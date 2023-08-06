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Не день «Манчестер Сити»: «Арсенал» спасся на 11-й добавленной минуте и вырвал Суперкубок Англии в серии пенальти

06 Августа 2023 • 20:19 Комментировать (7)
Манчестер Сити
1:1
Арсенал
окончен после пенальти

«Манчестер Сити» и «Арсенал» разыграли Суперкубок Англии. Матч за первый трофей английского сезона состоялся 6 августа на легендарном стадионе «Уэмбли».

Протокол игры  
Манчестер Сити

1:1

(1:4 по пен.)

Арсенал
(1:0) Палмер Коул77'  
  Троссар Леандро  (1:1)
Ортега ШтефанУокер КайлСтоунс ДжонДиаш РубенАканджи МануэльРодри ЭрнандесКовачич Матео 64' (Де Брёйне Кевин ( 64') Силва БернардуАльварес Хулиан  31'Грилиш Джек 58' (Фоден Фил ( 58') Холанн Эрлинг 64' (Палмер Коул ( 64')
Запасные: Льюис РикоЛапорт ЭмерикМакати ДжонГомес СерхиоФиллипс КэлвинЭдерсон Мораес
Ремсдейл АаронУайт БенСалиба ВильямГабриэль дос Сантос  66' 87' (Смит-Роу Эмиль ( 87') Тимбер Юрриен 76' (Тирни Киран ( 76') Парти Томас  8'Райс Деклан 81' (Нкетиа Эдди ( 81') Сака БукайоЭдегор МартинМартинелли Габриэл 75' (Троссар Леандро ( 75') Хаверц Кай  27' 87' (Виейра Фабиу ( 87')
Запасные: Томиясу ТакэхироКивёр ЯкубХолдинг РобТёрнер Мэтт
06 августа. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

 

Шикарная афиша случилась в матче за Суперкубок Англии. Две реально сильнейшие команды Англии на данный момент, которые ещё усилились летом (Гвардиол, Ковачич, Райс, Хаверц). И дуэль Хосепа Гвардиолы со своим лучшим учеником Микелем Артетой, которая уже потихоньку становится классикой АПЛ. В прошлом году «Манчестер Сити» дважды «отшлепал» лондонский «Арсенал» в АПЛ, выиграв оба матча со счётом 7:2. Так что «канониры» были настроены не только на трофей, но и на реванш.

Более серьёзно к матчу отнёсся Артета. Тут вообще никаких поблажек, чистейшая основа, новички Тимбер, Райс и Хаверц сразу же брошены в бой. Гвардиола пока без Гвардиола, ещё Хосеп оставил на скамейке запасных Эдерсона и Де Брёйне, дав шанс Хулиану Альваресу. Пусть игра и началась с контроля «Сити», но было понятно, что «Арсенал» больше хочет победить. «Канониры» не смотрели на владение мячом, атаковали острее, быстрее.

«Манчестер Сити» дальним ударом Родри первым создал момент. Но мяч после удара испанца прошёл рядом со штангой, а за первый тайм в створ «горожане» так и не попали. «Арсенал» ответил гораздо острее: после передачи с фланга Кай Хаверц пробил центра штрафной площади прямо в голкипера, а затем ещё и добивание от Мартинелли пришлось в Стоунза.

Под занавес тайма «Арсенал» вновь обязан был выходить вперёд, но Кай Хаверц уверенно порол момент за моментом. Эдегор классным пасом нашел на правом краю чужой штрафной Сака, после чего Букайо отпасовал в центр на Хаверца, но Кай из убойной позиции пробил чётко в голкипера. А вот на старте второй половины встречи уже взбодрился «Манчестер Сити». Прошло каких-то семь минут, и Стоунз выше всех выпрыгнул на угловом, плотно пробив. Мог стать голевым первый удар в створ ворот, но Рэмсдейл потащил.

Игра затихла, нули на табло давили на обоих тренеров. Хосеп Гвардиола решился-таки выпустить на поле Кевина Де Брёйне, но снял с игры Эрлинга Холанна. Ещё в этих перестановках поучаствовали Палмер и Ковачич. И обе замены Гвардиолы в итоге сыграли свою роль. «Манчестер Сити» приберёг силы на концовку, разобравшись с «Арсеналом» за последние десять минут.

Кевин Де Брёйне зацепил мяч на чужой половине поля и головой скинул на Палмера, а Коул шикарным обводящим ударом метров с 15 закрутил в дальний угол – 1:0. Ту же мог прилетать второй мяч: Альварес в штрафной накрутил трех соперников и сделал пас на Фодена. Фил усадил на пятую точку Салиба и пробил метров с шести, но Ремсдейл ногой отбил мяч на угловой удар. С которого тоже мог прилетать «добивающий» гол.

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Кевин Де Брёйне подал в штрафную площадь, там Родри метров с шести пробил в ближний угол и только со второй попытки Ремсдейл зафиксировал мяч в перчатках. Как оказалось, второй гол очень нужен был. Ведь арбитр добавил 8 минут, переиграли в итоге все 14 и лондонцы успели-таки сравнять счёт. После розыгрыша углового Сака отдал на Троссара, тот убрал на замахе Стоунза и пробил в Аканджи. С помощью рикошета мяч оказался в сетке - 1:1. Игра перетекла в серию пенальти, которую легко выиграл «Арсенал». Де Брёйне попал в перекладину, а с ударом Родри справился Рэмсдейл. У лондонского клуба все 4 игрока (Эдегор, Троссар, Сака, Вийера) свои попытки реализовали.

Итоговая победа досталась «Арсеналу» и результат можно назвать справедливым, хотя второй тайм в исполнении «Манчестер Сити» был явно лучше и могла команда Гвардиолы решать всё до компенсированного времени. С трофея начинает футбольный год Микель Артета – завоёван Суперкубок Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
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wertygaz
06 Августа 2023 в 20:37
Молодцы))) щелкнули по носу шейхов)))
roksanvanino2015
06 Августа 2023 в 21:10
О да
Шейхи взяли требл
Но в полутоварищеском ничего не значащем матче выиграли по пеналям
Щелкнули так щелкнули
LMI
06 Августа 2023 в 20:34
СУПЕР
Zed2891
06 Августа 2023 в 20:30
Ну что можно сказать, про какой прогресс некоторые говорят я вообще не понимаю. 250 млн тупорылый баран выкинул и что, один Тимбер пока стоит этих денег. Хаверц-это очередной труп из Челси за 75 млн. на которого Ротета будет весь сезон наяривать, додуматься поставить его нападающим, имея Балогуна. Райс-105 млн. - это очередной маразм от гелевого, можно за эти деньги было найти двух Троссаров.
В целом полтора часа отменного гауна., с полумертвым Сити.
В общем Ротета сосал, сосет и будет сосать у лысого всегда, как Венгер у Моура. Тут уже ничего не поможет. Про какой новый уровень кто-то заявляет.
Bartimeus
06 Августа 2023 в 21:16
Сезон только начинается, команды только вкатываются, тот же Холанн ничего полезного не сделал.
the Gunner01
06 Августа 2023 в 20:28
Первый трофей сезона. Ура!
Sparrow88
06 Августа 2023 в 20:21
Поздравляю болельщиков Арсенала с победой!
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