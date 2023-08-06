Не день «Манчестер Сити»: «Арсенал» спасся на 11-й добавленной минуте и вырвал Суперкубок Англии в серии пенальти

«Манчестер Сити» и «Арсенал» разыграли Суперкубок Англии. Матч за первый трофей английского сезона состоялся 6 августа на легендарном стадионе «Уэмбли».

Шикарная афиша случилась в матче за Суперкубок Англии. Две реально сильнейшие команды Англии на данный момент, которые ещё усилились летом (Гвардиол, Ковачич, Райс, Хаверц). И дуэль Хосепа Гвардиолы со своим лучшим учеником Микелем Артетой, которая уже потихоньку становится классикой АПЛ. В прошлом году «Манчестер Сити» дважды «отшлепал» лондонский «Арсенал» в АПЛ, выиграв оба матча со счётом 7:2. Так что «канониры» были настроены не только на трофей, но и на реванш.

Более серьёзно к матчу отнёсся Артета. Тут вообще никаких поблажек, чистейшая основа, новички Тимбер, Райс и Хаверц сразу же брошены в бой. Гвардиола пока без Гвардиола, ещё Хосеп оставил на скамейке запасных Эдерсона и Де Брёйне, дав шанс Хулиану Альваресу. Пусть игра и началась с контроля «Сити», но было понятно, что «Арсенал» больше хочет победить. «Канониры» не смотрели на владение мячом, атаковали острее, быстрее.

«Манчестер Сити» дальним ударом Родри первым создал момент. Но мяч после удара испанца прошёл рядом со штангой, а за первый тайм в створ «горожане» так и не попали. «Арсенал» ответил гораздо острее: после передачи с фланга Кай Хаверц пробил центра штрафной площади прямо в голкипера, а затем ещё и добивание от Мартинелли пришлось в Стоунза.

Под занавес тайма «Арсенал» вновь обязан был выходить вперёд, но Кай Хаверц уверенно порол момент за моментом. Эдегор классным пасом нашел на правом краю чужой штрафной Сака, после чего Букайо отпасовал в центр на Хаверца, но Кай из убойной позиции пробил чётко в голкипера. А вот на старте второй половины встречи уже взбодрился «Манчестер Сити». Прошло каких-то семь минут, и Стоунз выше всех выпрыгнул на угловом, плотно пробив. Мог стать голевым первый удар в створ ворот, но Рэмсдейл потащил.

Игра затихла, нули на табло давили на обоих тренеров. Хосеп Гвардиола решился-таки выпустить на поле Кевина Де Брёйне, но снял с игры Эрлинга Холанна. Ещё в этих перестановках поучаствовали Палмер и Ковачич. И обе замены Гвардиолы в итоге сыграли свою роль. «Манчестер Сити» приберёг силы на концовку, разобравшись с «Арсеналом» за последние десять минут.

Кевин Де Брёйне зацепил мяч на чужой половине поля и головой скинул на Палмера, а Коул шикарным обводящим ударом метров с 15 закрутил в дальний угол – 1:0. Ту же мог прилетать второй мяч: Альварес в штрафной накрутил трех соперников и сделал пас на Фодена. Фил усадил на пятую точку Салиба и пробил метров с шести, но Ремсдейл ногой отбил мяч на угловой удар. С которого тоже мог прилетать «добивающий» гол.

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Кевин Де Брёйне подал в штрафную площадь, там Родри метров с шести пробил в ближний угол и только со второй попытки Ремсдейл зафиксировал мяч в перчатках. Как оказалось, второй гол очень нужен был. Ведь арбитр добавил 8 минут, переиграли в итоге все 14 и лондонцы успели-таки сравнять счёт. После розыгрыша углового Сака отдал на Троссара, тот убрал на замахе Стоунза и пробил в Аканджи. С помощью рикошета мяч оказался в сетке - 1:1. Игра перетекла в серию пенальти, которую легко выиграл «Арсенал». Де Брёйне попал в перекладину, а с ударом Родри справился Рэмсдейл. У лондонского клуба все 4 игрока (Эдегор, Троссар, Сака, Вийера) свои попытки реализовали.

Итоговая победа досталась «Арсеналу» и результат можно назвать справедливым, хотя второй тайм в исполнении «Манчестер Сити» был явно лучше и могла команда Гвардиолы решать всё до компенсированного времени. С трофея начинает футбольный год Микель Артета – завоёван Суперкубок Англии.