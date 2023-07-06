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Марез согласился перейти в «Аль-Ахли»

06 Июля 2023 • 15:21 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез согласился на переход в саудовский клуб «Аль-Ахли». Об этом сообщает Sports Zone.

По информации источника, алжирскому футболисту был предложен контракт в размере 25 миллионов евро за сезон. При этом отмечается, что сам Марез не будет настаивать на своём уходе и покинет «горожан» лишь в том случае, если «Манчестер Сити» примет предложение «Аль-Ахли».

Действующий контракт 32-летнего вингера с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Алжира в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Марез провёл за «горожан» 47 матчей, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.  

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Манчестер Сити Аль-Ахли Джидда Рияд Марез трансферы футбола - лето 2023
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