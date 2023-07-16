«Барселона» раздумывает над громким обменом.

Рулевой «сине-гранатовых» Хави Эрнандес хочет видеть в своей команде полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву, однако трансфер маловероятен из-за трудного финансового положения каталонского клуба. По информации Daily Mirror, «Барселона» может включить в сделку Френки де Йонга, что значительно повысит шансы на переход 28-летнего португальца. «Горожан» может заинтересовать такой обмен, поскольку они, как сообщалось ранее, заинтересованы в услугах нидерландского хавбека.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Бернарду Силвы составляет 80 млн евро. Френки де Йонг оценивается порталом в 75 млн евро.