«Арсенал» предложил 35 млн евро за футболиста «Аякса»

Лондонский «Арсенал» сделал предложение по центральному защитнику «Аякса» Юррьену Тимберу.

Нидерландский футболист некоторое время считался трансферной целью «Манчестер Юнайтед». Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, «Аякс» уже получил предложение по 22-летнему центрбеку, но от другого английского клуба: «Арсенал» начал переговоры с амстердамцами, заявив о готовности заплатить 30 млн фунтов стерлингов (около 35 млн евро). «Аякс» требует 50 млн фунтов (порядка 58 млн евро), при этом оба клуба сохраняют оптимизм и полагают, что смогут найти компромисс.

Юррьен Тимбер провёл 121 матч за «Аякс», отметившись шестью голами. Его контракт с нидерландским грандом действует до 2025 года.