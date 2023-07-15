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Бернарду Силва ждёт предложения от «Барселоны» слухи

15 Июля 2023 • 02:10 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва хотел бы перейти в «Барселону».

Рулевой «сине-гранатовых» Хави Эрнандес является давним поклонником таланта португальца, однако сделка считалась почти невозможной из-за финансовых трудностей каталонского клуба и трансферных требований «горожан». По информации Mundo Deportivo, Силва ожидает, что «Барселона» предпримет новую попытку осуществить его покупку. Испанский гранд уже провёл встречу с агентом Жорже Мендешем, и стороны убеждены, что «Манчестер Сити» готов вести переговоры.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бернарду Силвы в 80 млн евро. Интерес к 28-летнему футболисту также проявляет «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
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