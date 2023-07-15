Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва хотел бы перейти в «Барселону».

Рулевой «сине-гранатовых» Хави Эрнандес является давним поклонником таланта португальца, однако сделка считалась почти невозможной из-за финансовых трудностей каталонского клуба и трансферных требований «горожан». По информации Mundo Deportivo, Силва ожидает, что «Барселона» предпримет новую попытку осуществить его покупку. Испанский гранд уже провёл встречу с агентом Жорже Мендешем, и стороны убеждены, что «Манчестер Сити» готов вести переговоры.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бернарду Силвы в 80 млн евро. Интерес к 28-летнему футболисту также проявляет «ПСЖ».