«Аякс» подпишет вингера «Манчестер Сити» за 20 млн евро

Футболист «Манчестер Сити» Карлуш Боржес продолжит карьеру в «Аяксе».

Амстердамский клуб договорился о трансфере 19-летнего португальца за сумму, близкую к 20 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Вингер подпишет контракт до 2027 года. В договоре будет предусмотрена опция обратного выкупа игрока «горожанами», также английский гранд сможет рассчитывать на 20% от сумму будущей перепродажи.

Карлуш Боржес не успел дебютировать за первую команду «Манчестер Сити». В его активе 26 забитых мячей за вторую команду. В составе юношеской сборной Португалии футболист провёл 16 матчей, дважды поразив ворота соперников.