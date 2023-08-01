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«Аякс» подпишет вингера «Манчестер Сити» за 20 млн евро

01 Августа 2023 • 22:20 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Футболист «Манчестер Сити» Карлуш Боржес продолжит карьеру в «Аяксе».

Амстердамский клуб договорился о трансфере 19-летнего португальца за сумму, близкую к 20 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Вингер подпишет контракт до 2027 года. В договоре будет предусмотрена опция обратного выкупа игрока «горожанами», также английский гранд сможет рассчитывать на 20% от сумму будущей перепродажи.

Карлуш Боржес не успел дебютировать за первую команду «Манчестер Сити». В его активе 26 забитых мячей за вторую команду. В составе юношеской сборной Португалии футболист провёл 16 матчей, дважды поразив ворота соперников.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Сити трансферы футбола - лето 2023 Карлуш Боржес
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