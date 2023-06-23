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«Аль-Хиляль» готов предложить грандиозную зарплату Бернарду Силве слухи

23 Июня 2023 • 02:13 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 19:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может перебраться в «Аль-Хиляль».

Саудовский клуб ведёт борьбу за 28-летнего футболиста с «Пари Сен-Жермен». По информации журналиста Джека Гагана, «Аль-Хиляль» готов платить звёздному португальцу более 75 млн фунтов стерлингов (около 87 млн евро) за один сезон.

Действующий контракт Бернарду Силвы с «Манчестер Сити» рассчитан до 2025 года, и руководство «горожан», по некоторым данным, хотело бы продлить соглашение. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 80 млн евро. 

В минувшем сезоне Силва отыграл 55 матчей, записав на свой счёт семь голов и восемь ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Аль-Хиляль Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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