«Барселона» собирается объявить о переходе Гюндогана уже сегодня

«Барселона» планирует объявить о переходе полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана уже сегодня, 26 июня. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, немецкий футболист подпишет с испанским клубом двухлетний контракт с опцией продления ещё на сезон.

Ранее сообщалось, что Гюндоган был готов остаться в «Манчестер Сити», однако его не устроили условия нового контракта, предложенного «горожанами».

Напомним, цвета «Манчестер Сити» Гюндоган защищает с лета 2016 года. В минувшем сезоне 32-летний полузащитник провёл в футболке английского клуба 51 матч, забил 11 голов и отдал семь результативных передач.