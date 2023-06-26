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«Барселона» собирается объявить о переходе Гюндогана уже сегодня

26 Июня 2023 • 09:24 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 19:00

«Барселона» планирует объявить о переходе полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана уже сегодня, 26 июня. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, немецкий футболист подпишет с испанским клубом двухлетний контракт с опцией продления ещё на сезон.

Ранее сообщалось, что Гюндоган был готов остаться в «Манчестер Сити», однако его не устроили условия нового контракта, предложенного «горожанами».

Напомним, цвета «Манчестер Сити» Гюндоган защищает с лета 2016 года. В минувшем сезоне 32-летний полузащитник провёл в футболке английского клуба 51 матч, забил 11 голов и отдал семь результативных передач.   

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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